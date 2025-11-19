Управление образования Костанайской области разъяснило порядок перевода учащихся на дистанционный формат на фоне сезонного роста ОРВИ и гриппа. По словам и.о. руководителя отдела управления образования акимата Костанайской области Арайлым Абдраховой, полный перевод всей области на онлайн-обучение возможен только по постановлению Главного государственного санитарного врача РК и лишь в ситуациях, сопоставимых по масштабу с пандемией 2020 года.

«Понимая обеспокоенность родителей состоянием здоровья и безопасностью детей, напоминаем: решения о всеобщем дистанционном обучении принимаются на республиканском уровне. На местах школы и колледжи действуют по утверждённым нормам и эпидпорогам», — отметила Абдрахова.

Что должны делать школы и колледжи

Ежедневно мониторить посещаемость учащихся и сотрудников с указанием причин отсутствия и информировать медорганизации .

. Проводить утренний фильтр и незамедлительно отстранять от занятий детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Пороговые значения и меры в одном классе/группе

20–30% заболевших ОРВИ в течение одного инкубационного периода :

отменяется кабинетная система (минимизируются перемещения между аудиториями) и запрещается приём новых детей в этот класс/группу на 10 календарных дней .

заболевших ОРВИ в течение : (минимизируются перемещения между аудиториями) и в этот класс/группу на . 30% и более заболевших в тот же период:

соответствующий класс/группа переводится на онлайн-обучение .

заболевших в тот же период: соответствующий . При достижении указанных порогов школа или колледж самостоятельно издаёт приказ о переводе конкретного класса/группы на «дистанционку».

В ведомстве подчеркнули, что решения принимаются точечно, адресно — на уровне отдельных классов и групп — исходя из фактической заболеваемости, а не превентивно для всех учебных заведений сразу.

