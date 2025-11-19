USD 521.01 EUR 603.43 RUB 6.42

Когда школы переходят на «дистанционку»: разъяснение управления образования Костанайской области

— Сегодня, 17:21
Изображение для новости: Когда школы переходят на «дистанционку»: разъяснение управления образования Костанайской области

Управление образования Костанайской области разъяснило порядок перевода учащихся на дистанционный формат на фоне сезонного роста ОРВИ и гриппа. По словам и.о. руководителя отдела управления образования акимата Костанайской области Арайлым Абдраховой, полный перевод всей области на онлайн-обучение возможен только по постановлению Главного государственного санитарного врача РК и лишь в ситуациях, сопоставимых по масштабу с пандемией 2020 года.

«Понимая обеспокоенность родителей состоянием здоровья и безопасностью детей, напоминаем: решения о всеобщем дистанционном обучении принимаются на республиканском уровне. На местах школы и колледжи действуют по утверждённым нормам и эпидпорогам», — отметила Абдрахова.

Читайте также: Школы в Казахстане переводят на дистанционный формат обучения 

Что должны делать школы и колледжи

  • Ежедневно мониторить посещаемость учащихся и сотрудников с указанием причин отсутствия и информировать медорганизации.
  • Проводить утренний фильтр и незамедлительно отстранять от занятий детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Пороговые значения и меры в одном классе/группе

  • 20–30% заболевших ОРВИ в течение одного инкубационного периода:
    отменяется кабинетная система (минимизируются перемещения между аудиториями) и запрещается приём новых детей в этот класс/группу на 10 календарных дней.
  • 30% и более заболевших в тот же период:
    соответствующий класс/группа переводится на онлайн-обучение.
  • При достижении указанных порогов школа или колледж самостоятельно издаёт приказ о переводе конкретного класса/группы на «дистанционку».

В ведомстве подчеркнули, что решения принимаются точечно, адресно — на уровне отдельных классов и групп — исходя из фактической заболеваемости, а не превентивно для всех учебных заведений сразу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.