Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации на дистанционный формат переведены 1 469 классов в 132 школах по стране. Больше всего — в Жамбылской области.
Разбивка по регионам:
- Жамбылская область — 598 классов в 14 школах (наибольший показатель);
- область Абай — 276 классов в 21 школе;
- г. Астана — 182 класса в 24 школах;
- Костанайская область — 168 классов в 12 школах;
- Восточно-Казахстанская область — 204 класса в 57 школах;
- Акмолинская область — 21 класс в 3 школах;
- Карагандинская область — 20 классов в 1 школе.
Читайте также: «Не давайте это детям» — врачи предостерегают казахстанских родителей
Ранее сообщалось, что в стране фиксируются случаи гриппа H3N2 «гонконгский грипп», что также отражается на режиме обучения в учебных заведениях.
Врачи напоминают: при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
В Костанайской области — дождь со снегом, туман и гололёд: ветер развернётся на северо-западный
Когда школы переходят на «дистанционку»: разъяснение управления образования Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.