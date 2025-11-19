Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации на дистанционный формат переведены 1 469 классов в 132 школах по стране. Больше всего — в Жамбылской области.

Разбивка по регионам:

Жамбылская область — 598 классов в 14 школах (наибольший показатель);

— 598 классов в 14 школах (наибольший показатель); область Абай — 276 классов в 21 школе;

— 276 классов в 21 школе; г. Астана — 182 класса в 24 школах;

— 182 класса в 24 школах; Костанайская область — 168 классов в 12 школах;

— 168 классов в 12 школах; Восточно-Казахстанская область — 204 класса в 57 школах;

— 204 класса в 57 школах; Акмолинская область — 21 класс в 3 школах;

— 21 класс в 3 школах; Карагандинская область — 20 классов в 1 школе.

Ранее сообщалось, что в стране фиксируются случаи гриппа H3N2 «гонконгский грипп», что также отражается на режиме обучения в учебных заведениях.

Врачи напоминают: при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

