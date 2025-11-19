USD 521.01 EUR 603.43 RUB 6.42

Школы в Казахстане переводят на дистанционный формат обучения

— Сегодня, 15:40
Изображение для новости: Школы в Казахстане переводят на дистанционный формат обучения

pixabay.com

Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации на дистанционный формат переведены 1 469 классов в 132 школах по стране. Больше всего — в Жамбылской области.

Разбивка по регионам:

  • Жамбылская область — 598 классов в 14 школах (наибольший показатель);
  • область Абай — 276 классов в 21 школе;
  • г. Астана — 182 класса в 24 школах;
  • Костанайская область — 168 классов в 12 школах;
  • Восточно-Казахстанская область — 204 класса в 57 школах;
  • Акмолинская область — 21 класс в 3 школах;
  • Карагандинская область — 20 классов в 1 школе.

Ранее сообщалось, что в стране фиксируются случаи гриппа H3N2 «гонконгский грипп», что также отражается на режиме обучения в учебных заведениях.

Врачи напоминают: при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.



