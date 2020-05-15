Когда снимут ограничение на передвижение на личном авто, и что будет 25 мая, рассказал главный санитарный врач области

Сегодня в Костанае состоялся онлайн брифинг с участием главного санитарного врача Костанайской области Владимиром Нечитайло.

О принятых решениях на заседании областного оперативного штаба сообщалось ранее.

По словам Владимира Нечитайло, ограничение на передвижение на личном автомобилей снимут 18 мая.

Владимир Нечитайло сообщил, что при наличии благоприятной эпидситуации на заседании областного штаба будет рассматриваться вопрос разрешения работы с 25 мая следующих объектов:

— непродовольственные торговые центры и магазины (площадью более 2000 кв. м.);

— организаций внешкольного дополнительного образования 0 это центры развития, образования, кружки, факультативы.

— работа объектов общественного питания, где имеются летние террасы с расстановкой столов не менее 2 метров друг от друга с 7-00 до 21-00, а так же кафе и ресторанов с обслуживанием клиентов не более 30 одновременно;

— массажных салонов,

— библиотек, объектов культуры (репетиции до 30 человек),

— деятельность детских дошкольных учреждений,

— спортивных объектов с проведением тренировок для групп до 30 человек.

Остается приостановленной деятельность до более позднего срока:

— вокзалов, автостанций,

— передвижение между населенными пунктами,

— торгово-развлекательных центров,

— выставок, кинотеатров, театров для посещения зрителей, детских центров и игровых площадок всех видов, ночных клубов, фитнес, букмекерских контор,

— компьютерных и игровых клубов,кальянных, бильярдных, боулинг центров, караоке,

— санаториев, профилакториев и баз отдыха, гостиниц,

— аквапарков, бассейнов, спортивных комплексов,тренажерных залов (центров),тату-салонов и др.

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