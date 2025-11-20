Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прогнозирует дальнейший рост сезонных вирусных инфекций в Казахстане до середины декабря. По её словам, штамм гриппа A(H3N2), известный в быту как «гонконгский грипп», поражает людей всех возрастов и способен протекать тяжело, передает rus.baq.kz
Альназарова отметила, что сохраняющаяся тёплая погода поддерживает активную циркуляцию ОРВИ и гриппа. Похолодание на 2–3 недели, по оценке министра, замедлит распространение инфекции: при устойчивых морозах снижается время пребывания людей на улице и в общественных местах, а значит и риск передачи вирусов.
Глава Минздрава напомнила базовые меры профилактики: избегать мест массового скопления, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения. Ношение масок для населения носит рекомендательный характер, тогда как для медработников остаётся обязательным.
В этом сезоне подъём заболеваемости начался на 3–4 недели раньше прошлогоднего, что в ведомстве связывают с аномально тёплой осенью.
