Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прогнозирует дальнейший рост сезонных вирусных инфекций в Казахстане до середины декабря. По её словам, штамм гриппа A(H3N2), известный в быту как «гонконгский грипп», поражает людей всех возрастов и способен протекать тяжело, передает rus.baq.kz

Альназарова отметила, что сохраняющаяся тёплая погода поддерживает активную циркуляцию ОРВИ и гриппа. Похолодание на 2–3 недели, по оценке министра, замедлит распространение инфекции: при устойчивых морозах снижается время пребывания людей на улице и в общественных местах, а значит и риск передачи вирусов.

Читайте также: В Заречной школе-лицее половина учеников ушла на «дистанционку» из-за всплеска ОРВИ

Глава Минздрава напомнила базовые меры профилактики: избегать мест массового скопления, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения. Ношение масок для населения носит рекомендательный характер, тогда как для медработников остаётся обязательным.

В этом сезоне подъём заболеваемости начался на 3–4 недели раньше прошлогоднего, что в ведомстве связывают с аномально тёплой осенью.

Присяжные вынесли приговор жительнице Костанайской области за убийство супруга В уголовном суде Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело рудничанки Лаймы Лесновой. Суд...