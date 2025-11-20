Пустые кабинеты, запах хлорки и антисептиков — так сейчас выглядит школа-лицей села Заречное. Из 873 учащихся более половины переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости. Администрация отмечает, что ситуация меняется ежедневно: завтра на онлайн-формат уйдут ещё семь классов.

По словам директора школы-лицея Гульжан Ердаулетовой, пик пришёлся на понедельник, 17 ноября.

«После выходных почти 40% детей не пришли на занятия. В тот же день мы перевели на дистанционку 14 класс-комплектов — порог 30% заболевших был превышен», — сказала директор школы.

Читайте также: Когда школы переходят на «дистанционку»: разъяснение управления образования Костанайской области

В последующие два дня к ним добавились ещё пять классов. Решения, уточняет руководитель, принимаются на основе постановления главного санитарного врача РК.

Оставшиеся очно обучающиеся классы временно отказались от кабинетной системы: школьники сидят в одном помещении, к ним переходят учителя. В школе действует масочный режим, при входе работают очистители воздуха, в классах несколько раз в день включают бактерицидные лампы, в каждом кабинете — антисептики. Ежедневно проводится «утренний фильтр»: педагоги осматривают детей и при признаках недомогания вызывают родителей.

Читайте также: Минздрав: за неделю 183 тыс. случаев ОРВИ, «гонконгский» H3N2 — не новый вирус

Согласно действующим нормам, дистанционный формат вводится на 10 календарных дней, после чего школа принимает решение в зависимости от эпидситуации.

В Заречной школе-лицее ожидают, что 27 ноября к очным занятиям вернётся свыше десяти классов, ушедших на «дистанционку» первыми.

13 часов на пределе: в Мажилисе требуют трудовую реформу для женщин Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос о необходимости реформировать нормы Трудового кодекса с учётом...

Патрульные снова смогут работать "с точек": МВД обновило инструкцию Что меняется с 28 ноября С 28 ноября 2025 года вступают в силу изменения в...

Опасные трассы. Предупреждение для казахстанских водителей На 20 ноября 2025 года синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на республиканских автодорогах, сообщает...