Пустые кабинеты, запах хлорки и антисептиков — так сейчас выглядит школа-лицей села Заречное. Из 873 учащихся более половины переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости. Администрация отмечает, что ситуация меняется ежедневно: завтра на онлайн-формат уйдут ещё семь классов.
По словам директора школы-лицея Гульжан Ердаулетовой, пик пришёлся на понедельник, 17 ноября.
«После выходных почти 40% детей не пришли на занятия. В тот же день мы перевели на дистанционку 14 класс-комплектов — порог 30% заболевших был превышен», — сказала директор школы.
Читайте также: Когда школы переходят на «дистанционку»: разъяснение управления образования Костанайской области
В последующие два дня к ним добавились ещё пять классов. Решения, уточняет руководитель, принимаются на основе постановления главного санитарного врача РК.
Оставшиеся очно обучающиеся классы временно отказались от кабинетной системы: школьники сидят в одном помещении, к ним переходят учителя. В школе действует масочный режим, при входе работают очистители воздуха, в классах несколько раз в день включают бактерицидные лампы, в каждом кабинете — антисептики. Ежедневно проводится «утренний фильтр»: педагоги осматривают детей и при признаках недомогания вызывают родителей.
Читайте также: Минздрав: за неделю 183 тыс. случаев ОРВИ, «гонконгский» H3N2 — не новый вирус
Согласно действующим нормам, дистанционный формат вводится на 10 календарных дней, после чего школа принимает решение в зависимости от эпидситуации.
В Заречной школе-лицее ожидают, что 27 ноября к очным занятиям вернётся свыше десяти классов, ушедших на «дистанционку» первыми.
