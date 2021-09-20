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Когда в Костанае начнется отопительный сезон?

Фото из открытых источников

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О начале отопительного сезона сообщили в Костанайской теплокомпании. 

По словам заместителя главного инженера КТЭК Нурлана Кошекова, сегодня начали подключать социальные объекты по заявкам.

«Завтра отопление начнем подключать в жилые дома. Но необходим акт готовности к отопительному сезону», — сообщил Кошеков.

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