Когда в Костанае начнется отопительный сезон?

О начале отопительного сезона сообщили в Костанайской теплокомпании.

По словам заместителя главного инженера КТЭК Нурлана Кошекова, сегодня начали подключать социальные объекты по заявкам.

«Завтра отопление начнем подключать в жилые дома. Но необходим акт готовности к отопительному сезону», — сообщил Кошеков.

Читайте также: Утепляемся. Прогноз погоды на 21-23 сентября

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.