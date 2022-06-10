Когда в микрорайон Кунай заселятся первые жильцы?

Пандемия и резкое повышение цен на стройматериалы стали основными проблемами в строительстве домов в микрорайоне Кунай. Вкладчики Отбасы банка, которые прошли конкурс на покупку квартиры, ждут ключей уже больше года. С ними встретился аким города, и рассказал, когда многоэтажки введут в эксплуатацию.

Вкладчики, прошедшие конкурс на покупку квартиры в микрорайоне Кунай, возмущены долгим строительством домов. Всего тут построено 17 многоэтажек, их начали строить в 2020 году, и планировалось завершить за год. Сейчас к заселению практически готовы только три дома. В остальных ещё предстоит провести внутренние отделочные работы и подключить коммуникации. На кануне вечером с будущими жителями Куная встретился аким Костаная. Он отметил, что перенос сроков произошёл из-за пандемии и резкого повышения цен на стройматериалы. Но оставшиеся дома будут сданы в эксплуатацию поэтапно с июня по сентябрь.

«Так как мы приостановили все процедуры, только неабрали в пул людей. Мы не провели вам платежеспособность, не провели распределение жилья, вы еще не является собственниками жилья. Мы должны эту процедуру произвести. Это грубо займет около месяца. После этого мы передаем в жилищные отношения список людей, кому какая квартира принадлежит, поквартирно. Поэтому наши процедуры займут месяц.»,- говорит директор Костанайского филиала «Отбасы банк» Асель Аскарова.

Многие ждут заветных ключей от квартир уже больше года. Люди устали от постоянных обещаний и переноса сроков. Поэтому их главный вопрос к главе города: «Когда уже они точно смогут заселиться в квартиры?» Кстати, цену за квадратный метр здесь оставили прежней — 140 тысяч тенге.

«Все вопросы на контроле, не переживайте. По срокам вот вопрос задавали, мы же все люди, я не могу дать 100% гарантию. Дожди будут, еще что-то, коронавирус там. Постараемся, чтобы в заявленные наши сроки все это было. В первую очередь, и мы сами заинтересованы, чтобы жители сюда заехали. Мы тоже заинтересованы»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

В три дома люди смогут заселиться уже в начале июля. Заасфальтировать микрорайон планируют в течение двух месяцев, на эти цели выделено 640 миллионов тенге. Сейчас прорабатывается вопрос автобусного сообщения из Куная в город.

«Мы прошли по программе «Нурлы жер» еще в прошлом году. Но до сих пор не можем взять жилье. Нам обещали, ну а сегодня говорят сроки. Мы верим, ждем. Ни одни ждем, нас много. Сегодня аким города ответил на наши вопросы, надеемся, что мы уже скоро заселимся в свои новые квартиры»,- говорит Маржан Баймагамбет.

Интересовало будущих жителей Куная строительство школ, магазинов и детских садов. Руководитель управления строительства отметил, что в этом микрорайоне уже началось строительство школы на 900 мест, завершить работы планируется в октябре следующего года. Построят в Кунае и 4 детских сада.

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