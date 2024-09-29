Отопительный сезон уже должен начаться со дня на день, а в городе до сих пор проводятся ремонтные работы на теплосетях. В некоторых районах Костаная нет горячей воды с мая и по сей день. Например, в КЖБИ все лето ремонтировали тепломагистраль, там меняли старые трубы на новые.

Завершили недавно, и со вчерашнего дня там начали подключать многоэтажки к горячему водоснабжению, однако в нашу редакцию обращаются жители, и говорят о том, что горячая вода появилась далеко не во всех домах.

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«Мы мониторим этот вопрос. Сегодня пошли жалобы, хорошо, бригады выехали, и осматривают 26-го подключили, 27-го пошли жалобы. Сегодня мы отрабатываем эти жалобы. Никто не сидит. И получается не все же КЖБИ, а ряд домов, значит надо осмотреть, почему так получилось?», -объяснил заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Вячеслав Плотников отметил, что они принимают заявки от жителей, затем работает бригада, которая и проводит анализ, почему нет горячей воды. По каждому адресу они обещают проехаться в течение нескольких дней. Что касается ремонтных работ теплосетей в городе, то в КТЭКе отмечают, все завершат до начала отопительного сезона.

«Ориентировочно у нас стоит на 1 октября. В прошлом году у нас 3 было подписано постановление, о начале отопительного сезона, и был начат отопительный сезон. Чтобы вы знали, как было в прошлом году», — сообщил Вячеслав Плотников.

Крупный ремонт в этом году проводили в микрорайоне «Аэпропорт», его кстати уже завершили, и горячую воду в многоэтажки там запустили. Еще продолжается ремонт на улицах Тауелсиздик и Чкалова, который начался только в сентябре, при этом завершить обещают уже к 1 октября.

«Вы уже видели, что по Тауелсиздик камеру собирают, в воскресенье мы хотим под асфальт ее закрыть. Там же соцобъекты, облбольница. Мы без отопления никого не оставим. Ориентировочно, мы идем к тому, чтобы первого подать людям горячую воду», — отметил Плотников.

В КТЭКе отмечают, что до начала отопительного сезона в городе все работы будут завершены. Соцобъекты, а это школы, больницы и детские сады уже подключают к теплу по заявлению руководителей этих организаций.

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