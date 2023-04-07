Когда земельные поправки вступят в силу и станет ли легче получить участок?

5 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, которые призваны сделать предоставление земель более простым, оперативным и прозрачным, сообщает informburo.kz С вступлением закона в силу этот процесс будет занимать всего 30 рабочих дней, сообщили в Минсельхозе.

В городах ликвидируют земельные комиссии. Протокольные решения этих комиссий и землеустроительные проекты исключат из перечня документов, необходимых для получения земельного участка. Пока все сельхозземли в Казахстане не оцифровали, участки в сёлах будут предоставлять в соответствии с действующим порядком.

Поправки также предусматривают онлайн-мониторинг за согласованием документов на землю и вводят композитную услугу по регистрации правоустанавливающих и идентификационных документов на участок.

«Процедуру электронного предоставления земель реализуют на геопорталах акиматов. Участок можно будет выбрать в публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости. Карта будет отображать сведения земельного, правового и градостроительного кадастров Казахстана и иные сведения госорганов», – отметили в министерстве.

Закон вступит в силу в июле. До этого времени компетентным органам нужно принять необходимые нормативные правовые акты.

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