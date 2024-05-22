Кого летом отправят в школу?

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С 27 по 31 мая для школьников из регионов, пострадавших от паводков и прошедших дистанционное обучение в зимний период стартует «Летняя школа», передает пресс-служба Минпросвещения РК.
Основная цель — повышение качества образования путем восполнения пробелов в знаниях учащихся.
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«Учащимся из 2 622 школ пострадавших регионах будет предоставлена возможность провести время с пользой в рамках «Летней школы». Обучение будет организовано по гибкому графику и в интересном формате. Летняя школа планирует охватить 832 тысячи учащихся, которые проживают в регионах, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период из-за неблагоприятных погодных условий. Учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания», — поделился председатель комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.
Отметим, «Летнюю школу» ученики посещают с согласия родителей и по собственному желанию.