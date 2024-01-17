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Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

Фотография для новости Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

pixabay.com

Информацию предоставили на городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Аулиекольского района 17.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха -24 градусов, ветер 6 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 17.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Во 2 смене Джангельдинского района учащиеся  с 0-11 классы будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -23 гр. ветер 2-3 м/с, чувствительность воздуха к северо-востоку 82% -33 гр.

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