Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

Информацию предоставили на городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Аулиекольского района 17.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Читайте также: Устали от морозов? Когда они начнут отступать, сообщили синоптики

Температура воздуха -24 градусов, ветер 6 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 17.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Во 2 смене Джангельдинского района учащиеся с 0-11 классы будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -23 гр. ветер 2-3 м/с, чувствительность воздуха к северо-востоку 82% -33 гр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.