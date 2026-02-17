Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты питания.

Сезонный рост на овощи

По словам вице-министра, подорожание отдельных позиций носит сезонный характер. В частности, рост зафиксирован на капусту, морковь, картофель и помидоры.

«Это отражает сезонность», — отметил Султанов.

Хлеб и мука: влияние экспорта

В некоторых регионах наблюдается незначительное повышение цен на хлеб — на 0,4%, и муку — на 0,3%. В Минсельхозе связывают это с традиционным экспортом казахстанской пшеницы после сбора урожая, что влияет на внутренние цены.

По сравнению с осенью стоимость пшеницы выросла на 10 тысяч тенге, что также отражается на конечной стоимости продукции.

Влияние коммунальных тарифов

Дополнительным фактором, по словам вице-министра, стал рост коммунальных тарифов. Изменения температурного режима в Астане привели к увеличению затрат на коммунальные услуги, что сказывается и на предприятиях.

При этом Султанов подчеркнул, что резкого роста цен допущено не будет. В отношении каждого предприятия проводится анализ ситуации. Если повышение стоимости обусловлено объективными причинами, меры воздействия применяться не будут.

В Минсельхозе заверили, что ситуация с ценами находится на контроле.

