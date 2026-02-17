Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты питания.
Сезонный рост на овощи
По словам вице-министра, подорожание отдельных позиций носит сезонный характер. В частности, рост зафиксирован на капусту, морковь, картофель и помидоры.
«Это отражает сезонность», — отметил Султанов.
Читайте также: 350 тысяч в месяц на еду: власти объяснили, что резкого роста цен нет
Хлеб и мука: влияние экспорта
В некоторых регионах наблюдается незначительное повышение цен на хлеб — на 0,4%, и муку — на 0,3%. В Минсельхозе связывают это с традиционным экспортом казахстанской пшеницы после сбора урожая, что влияет на внутренние цены.
По сравнению с осенью стоимость пшеницы выросла на 10 тысяч тенге, что также отражается на конечной стоимости продукции.
Влияние коммунальных тарифов
Дополнительным фактором, по словам вице-министра, стал рост коммунальных тарифов. Изменения температурного режима в Астане привели к увеличению затрат на коммунальные услуги, что сказывается и на предприятиях.
При этом Султанов подчеркнул, что резкого роста цен допущено не будет. В отношении каждого предприятия проводится анализ ситуации. Если повышение стоимости обусловлено объективными причинами, меры воздействия применяться не будут.
В Минсельхозе заверили, что ситуация с ценами находится на контроле.
Резкие качели температуры: прогноз на март в Костанайской области
350 тысяч в месяц на еду: власти объяснили, что резкого роста цен нет
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.