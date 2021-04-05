Коммунальные службы Костаная готовят заявки к повышению тарифа

Коммунальные службы Костаная готовят заявки на повышение тарифов. Информация об этом появилась на сайтах нескольких организаций, передает alau.kz

На своем сайте «Костанай-Су» сообщил о том, что уже направил заявку в департамент по регулированию естественных монополий. В обращении служба жизнеобеспечения города предложила поднять существующий тариф с 15,25 тенге до 15,29 тенге за 1 кубический метр воды. Такое изменение тарифа «Костанай-Су» просят ввести с 1 мая.

Также сообщение о возможном повышении появилось и на сайте «КостанайскогоЭнергоЦентра». Как следует из опубликованного объявления, свою заявку организация будет подавать после того, как сформирует обоснование для будущего повышения. Информацию о направлении заявки, как и об уровне предлагаемых тарифов «КЭЦ» обещает разместить на своем сайте.

Напомним, повышение цен на ком.услуги в Костанае, как и по всей стране, может быть вызвано пересмотром предельных тарифов на производство электричества со станций. Его ввели, начиная с 1 апреля этого года. Для костанайского поставщика электроэнергии тариф вырос на 20,4 процента, что и побудило часть городских предприятий сообщить о возможности повысить собственный тариф для потребителя.

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