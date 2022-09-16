Компенсации до 2 млн тенге для казахстанцев — Отбасы банк сделал заявление

На тенговые депозиты казахстанцев начислят компенсации, но сделано это будет лишь в конце февраля 2023 года. Как подать заявку, какие условия и кто из вкладчиков не сможет получить компенсации до 2 миллионов тенге — в материале Экспресс К.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал На главные вопросы о выплате компенсаций по депозитам ответил менеджер Отбасы банка Амир ИСКЕНДИРОВ. Он напомнил, что компенсации будут начислены на те суммы на депозитах, которые были к вечеру 23 февраля 2022 года.

Однако и тут есть нюансы. Казахстанцев интересует вопрос, а что если они снимали часть своих денег с депозитов после 23 февраля 2022 года?

«Условия таковы, что если до 23 февраля 2023 года депозит не будет закрыт, вы получите компенсацию. Если на депозите после 23 февраля 2022 года были операции, связанные с уступкой, делением, — ничего страшного. Если было деление депозита и вы сняли часть суммы — компенсация будет начислена на ту сумму, которая осталась», — сказал Искендиров.

Пример: если у вас на депозите был 1 миллион тенге по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года и в течение этого года вы сняли 400 000 тенге, то на счету осталось 600 000 тенге. Именно на эту сумму и будет начислена компенсация.

Также в обществе завис вопрос — подлежат ли компенсации депозиты, которые являются залоговыми? К примеру, вы взяли большой кредит и в качестве залога предоставили свой депозит.

«Если у вас не было и не будет до 23 февраля 2023 года полного погашения по этому займу, на такие депозиты будет начислена компенсация. Подлежат компенсации также и уступленные депозиты, но на безвозмездной основе»,- отметил менеджер.

Какие депозиты не подлежат компенсации?

Те депозиты, которые были закрыты до 23 февраля 2023 года. Не будут начисляться проценты и на депозиты, которые были куплены. Кроме того, не подлежат компенсации депозиты, которые были залоговыми, но в периоде до 23 февраля 2023 года кредит был выплачен.

Иными словами, если у вас есть залоговый депозит и на 23 февраля 2023 года он будет неактивен (то есть заем, залогом которого он является, погашен), то компенсации вы не получите.

«Да, ранее я сказал, что уступленные депозиты подлежат компенсации. Но есть два вида уступки — на возмездной и безвозмездной основе. В первом варианте, если вы купили депозит, компенсация будет недоступна», — отметил менеджер.

Можно ли взять кредит до 23 февраля 2023 года?

«Есть вопрос: если подал заявление на компенсацию, значит, не сможешь взять кредит до 23 февраля 2023 года? Отвечаю: если вы будете кредитоваться и ваш депозит будет в залоге, и этот депозит сохранится до 23 февраля 2023 года, компенсация будет», — сказал менеджер.

Когда будет начислена компенсация?

«Для получения процентов нужно написать заявление. Они принимаются с 1 октября по 1 января. Все это будет онлайн: в электронном виде на сайте нашего банка. Если детский депозит — заявление будет приниматься консультантами нашего банка. Все заявления принимаются до 1 января. Компенсация будет начисляться на депозиты примерно через 2 дня после 23 февраля 2023 года», — сказал ИСКЕНДИРОВ.

Он напомнил, что компенсация будет начисляться на сумму, не превышающую 20 миллионов тенге. Если у вас есть несколько депозитов, сумма на которых превышает 20 миллионов тенге… Компенсация будет начислена только на эту цифру.

«Если у вас несколько депозитов, на которых в общем, к примеру, 5 миллионов тенге, то компенсация будет начислена на всю эту сумму. Сейчас мы говорим о компенсациях в нашем банке. Если у вас депозиты в других банках — можете обратиться туда. Вне зависимости, есть ли у вас депозиты в других банках, на депозиты в нашем компенсация будет начисляться», — отметил ИСКЕНДИРОВ.

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Отметим, ранее сообщалось, что на тенговые депозиты казахстанцев начислят компенсацию 10%. Нацбанк совместно с правительством будет начислять компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

«Компенсация (премия) в размере 10 процентов начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 миллионов тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 миллионов тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом», — говорилось в заявлении.

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