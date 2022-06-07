Кому из казахстанцев положена скидка на газ

Глава государства поручил усовершенствовать модели ценообразования газа.

Для этого КРЕМ МНЭ РК выделил среди потребителей отдельную, девятую группу потребителей, в которую вошли люди, получающие социальную или жилищную помощь, передает informburo.kz

С 1 апреля 2022 года в Таразе и Уральске стартовал пилотный проект: более 3000 казахстанцев смогли покупать газ на 20% дешевле.

«С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны», – сообщили в комитете.

АСП получают казахстанцы, среднедушевой доход которых не превышает черту бедности. Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, постоянно проживающим в определённой местности.

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