Кому КГД будет передавать данные казахстанцев





Комитет государственных доходов намерен расширить межведомственный обмен данными, подключив свои информационные системы к Бюро национальной статистики и Агентству по финансовому мониторингу, передает lsm.kz

Как сообщили в КГД в ответ на запрос LS, в настоящее время комитет уже осуществляет информационный обмен с министерствами юстиции, внутренних дел, науки и высшего образования, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также с государственной корпорацией «Правительство для граждан».

Кроме того, в конце 2025 года был запущен сервис передачи регистрационных данных индивидуальных предпринимателей в информационные системы Министерства труда и социальной защиты населения. В КГД пояснили, что это связано с введением нового Налогового кодекса, предусматривающего специальный налоговый режим для самозанятых.

Благодаря сервису в Минтруда передаются сведения о статусе самозанятых граждан, необходимые для корректного учета и приема социальных платежей.

В комитете также сообщили, что в перспективе планируется наладить информационный обмен с Бюро национальной статистики и Агентством по финансовому мониторингу.

При этом в КГД подчеркнули, что передача и обработка данных осуществляется в строгом соответствии с законодательством и требованиями по защите персональных данных. Для обмена информацией используются защищенные каналы связи.

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