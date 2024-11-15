Кому КГД будет передавать данные казахстанцев

Комитет государственных доходов намерен расширить межведомственный обмен данными, подключив свои информационные системы к Бюро национальной статистики и Агентству по финансовому мониторингу, передает lsm.kz
Как сообщили в КГД в ответ на запрос LS, в настоящее время комитет уже осуществляет информационный обмен с министерствами юстиции, внутренних дел, науки и высшего образования, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также с государственной корпорацией «Правительство для граждан».
Кроме того, в конце 2025 года был запущен сервис передачи регистрационных данных индивидуальных предпринимателей в информационные системы Министерства труда и социальной защиты населения. В КГД пояснили, что это связано с введением нового Налогового кодекса, предусматривающего специальный налоговый режим для самозанятых.
Благодаря сервису в Минтруда передаются сведения о статусе самозанятых граждан, необходимые для корректного учета и приема социальных платежей.
В комитете также сообщили, что в перспективе планируется наладить информационный обмен с Бюро национальной статистики и Агентством по финансовому мониторингу.
При этом в КГД подчеркнули, что передача и обработка данных осуществляется в строгом соответствии с законодательством и требованиями по защите персональных данных. Для обмена информацией используются защищенные каналы связи.
Ключи от квартир впервые получат журналисты из регионов - Токаев
На трассе Костанай – Аулиеколь Toyota Camry сбила лося
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.