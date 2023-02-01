Кому могут отказать в льготных кредитах на автомобили

В Фонде развития промышленности озвучили причины, по которым заявитель может получить отказ в участии в программе льготного автокредитования, передает Tengrinews.kz.

Как отметил заместитель главы Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, заявку могут отклонить по трем причинам:

Если заявитель уже получил кредит по данной программе. Если у него имеется актуальная заявка на платформе. Закончился доступный лимит средств у банка-участника.

Он подчеркнул, что все процедуры по получению авто и кредита необходимо завершить в течение 60 дней начиная от 6 февраля.

«Все заявители, которые не успеют провести все процедуры, будут исключены из пула, и смогут подать заявку позже. После подтверждения регистрации заявления, заявителю нужно будет пройти в автосалон для получения счета на оплату и в последующем в банк-участник текущей программы», — пояснил Ринат Гаппаров.

Управляющий директор Фонда развития промышленности Галымжан Ади рассказал, что если один из заявителей получит отказ в льготном автокредитовании, то деньги будут переходить на следующих заявителей, которые подадут новые заявки через месяц.

«Это не очередь, это пул. Платформе никакая очередь не нужна. Граждане будут зарегистрированы на портале. Если кто-то из них получит отказ в выдаче, эти деньги будут переходить к следующему открытию портала. Мы же говорим что портал будет работать ежемесячно. Неосвоенные деньги не будут пропадать, они снова будут запускаться в оборот», — пояснил он.

Какие машины будут доступны по льготному автокредитованию

Новую платформу для приема заявок запустят 6 февраля в 10:00 по времени Астаны. Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь компьютер, ЭЦП, интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.

В первый день запуска пилотной платформы сможет зарегистрироваться 761 заявитель, затем прием заявок закроют, а функция «подать заявку» станет неактивной. В последующем прием заявок на платформе обещают проводить ежемесячно для 100 и более заявителей.

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