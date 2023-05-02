Кому могут запретить участвовать в программе льготного автокредитования

Организаторы рассматривают вариант введения запрета на участие в программе льготного автокредитования для людей, которые уже имеют свои автомобили, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В кулуарах правительства глава МИИР Марат Карабаев заявил, что приобретать автомобиль по программе не могут те, у кого он уже есть, передает informburo.kz Раньше правилами такой запрет предусмотрен не был. Informburo.kz уточнил в пресс-службе ведомства, означают ли слова министра, что в программу планируют внести подобное изменение.

В пресс-службе сообщили, что такое предложение действительно вынесли на рассмотрение, но пока не утвердили.

Кроме того, сейчас находятся на рассмотрении ещё несколько изменений, которые планируют внести в программу, среди них:

Внесение первоначального взноса в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался.

в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался. Публикация имён тех, кто успел зарегистрироваться и получить машину.

Введение максимального порога заработной платы, чтобы «сделать программу более доступной и народной».

Исключение из списка доступных по программе моделей Kia Sportage и Hyundai Tucson.

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