Кому не нужно указывать номер счета для оформления 42 500

При оформлении электронного заявления на получение 42 500 тенге, казахстанцы столкнулись с некоторыми трудностями. В частности, речь шла как о самом доступе на сайт, так и необходимости указывать номер банковского счета при заполнении формы, передает alau.kz

Перечень получателей 42 500 тенге вновь изменился. Сейчас этот список выглядит так:

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 42 500 ТЕНГЕ:

РАБОТНИКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКИ СУБЪЕКТОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАБОТУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГДЕ ВВЕДЕН КАРАНТИН, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ИП, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ НАЕМНЫЙ ТРУД ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДОХОД ПО ДОГОВОРАМ ГПХ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА – ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ОПВ УПЛАЧЕН) РАБОТНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ, КРОМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Получить социальную выплату может и часть пенсионеров или инвалидов. При условии, если они где-то работали до объявления чрезвычайного положения и оплачивали налог ЕСП. Те же, кто работал не официально, получат деньги, если выполнят условие: хотя бы один раз заплатить единый совокупный налог. После этого можно будет подать заявление на соц.выплату.

Основной способ подачи заявлений это сайт 42500.enbek.kz. Его запустили после сбоя портала электронного правительства, однако и на новый сайт порой невозможно попасть.

«Да, были определенные проблемы по доступности этого сайта. Но на сегодняшний момент он работает достаточно стабильно. Определен соответствующий лимит использования, потому что ресурсы не безразмерные и понятно, что в данном случае этот портал enbek.kz, который оказывает данную услугу, будет продолжать свою работу»,- прокомментировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Аскар Жумагалиев.

Вопросы возникали и при заполнении заявления на портале. Например, сайт говорил об ошибке, когда указывали электронный почтовый адрес. На этот счет министр труда сообщил, что это поле можно не заполнять. Были и другие проблемы. Требовалось ввести номер любого имеющегося банковского счета. Туда должны поступить причитающиеся деньги. Но оказалось, что такой счет есть не у всех, кто хочет получить выплату.

«Мы сегодня-завтра проработаем. Приняли такое решение. Мы сделаем так, что когда вы заполняете заявление, но у вас нет банковского счета и никогда не было, то вы не будете это поле указывать, и отправите нам заявление. Мы его примем. Если вы соответствуете всем критериям, то мы вам назначим социальную выплату и будем ждать, когда вы нам сообщите свой банковский счет»,- пояснил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

Планируется, что сообщить о номере открытого счета можно будет через смс в течение месяца после того, как произойдет подача заявления. Но пока эта процедура лишь разрабатывается. Дополнительная информация должна появиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что мамы в декрете также могут получить социальную выплату 42 500 тенге.

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