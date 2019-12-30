Кому принадлежит колодец, в который упал мальчик, рассказали в отделе ЖКХ Костаная

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей Тарасов прокомментировал происшествие с открытым колодцем, сообщает alau.kz

«Сразу после случившегося на место инцидента выехал сотрудник ЖКХ. Мы подняли техническую документацию и установили, что данный колодец принадлежит частному лицу- кафе Black and White. Материалы по данному делу и документы, подтверждающие принадлежность колодца юридического лица, были переданы в полицию. Коммунальные службы к данному колодцу никакого отношения не имеют»,- сказал руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов.

Как сообщалось ранее, 26 декабря мальчик провалился в открытый люк в центре Костаная. Колодец находится на пересечении улиц Гоголя — Байтурсынова.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.