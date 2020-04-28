Кому разрешили работать? Внесены изменения в постановление главного санврача Костанайской области

В постановление главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло внесены изменения.

Принято решение возобновить работу химчисток, ломбардов, автомоек, прачечных магазинов по продаже товаров для дачного сезона, мастерские по ремонту бытовой техники.

Могут работать организации финансового и страхового сектора, нотариусы.

Магазины будут работать с 08:00 часов до 21:00 часов.

Работа объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» с 07:00 до 21:00 часов.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Напомним, детям разрешили гулять на детских дворовых площадках, а дачникам разрешили посещать дачи.

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