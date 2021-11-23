Кому увеличат зарплату в Казахстане в 2022 году?

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с текущих 42 500 тысяч тенге до 60 тысяч тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Кроме того, Правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в 2 раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение 4 лет их зарплата также увеличится в 2 раза.

С 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которых повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и др., порядка 588 тысяч человек. В настоящее время идет подготовительная работа.

В целом заработная плата повышается у порядка 1,2 млн гражданских служащих.

Вместе с тем, по итогам третьего квартала текущего года номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%. В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243 667 тенге, что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы, с учетом инфляции, составил 9,8%.

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