Власти города планируют провести открытый конкурс среди перевозчиков с возможностью участия компаний со всей страны. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
По его словам, расширение конкуренции позволит привлечь новых перевозчиков и обновить подвижной состав.
«Это будет открытый конкурс. Участвовать могут перевозчики со всей нашей страны. Если зайдёт ещё один перевозчик с новой техникой — мы это только будем приветствовать», — отметил он.
Особое внимание, подчеркнул Жундубаев, будет уделено условиям для пассажиров. Речь идёт о комфортабельных, современных и вместительных автобусах.
Читайте также: Автобусную сеть Костаная ждут изменения по запросам горожан
«Условия должны быть созданы для наших граждан. Это должны быть современные, удобные автобусы. К сожалению, сейчас ни один автобус, если я не ошибаюсь, не оборудован кондиционером. Поэтому требования будут жёсткими: кондиционеры, внедрение элементов искусственного интеллекта, информационные экраны и другие современные решения», — сказал он.
Глава города добавил, что конкурсные условия будут открытыми и прозрачными, а победителем станет тот перевозчик, который сможет обеспечить наилучшие условия и качество обслуживания пассажиров.
«Все эти требования будут учитываться. Кто сможет поставить такие автобусы, тот в итоге и выиграет. Закрываться здесь не нужно — конкурс будет открытым», — подчеркнул Жундубаев.
Погода в Костанайской области: снег, туман и морозы
Ограбление таксиста и серия угонов: приговор суда в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.