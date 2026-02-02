Власти города планируют провести открытый конкурс среди перевозчиков с возможностью участия компаний со всей страны. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

По его словам, расширение конкуренции позволит привлечь новых перевозчиков и обновить подвижной состав.

«Это будет открытый конкурс. Участвовать могут перевозчики со всей нашей страны. Если зайдёт ещё один перевозчик с новой техникой — мы это только будем приветствовать», — отметил он.

Особое внимание, подчеркнул Жундубаев, будет уделено условиям для пассажиров. Речь идёт о комфортабельных, современных и вместительных автобусах.

Читайте также: Автобусную сеть Костаная ждут изменения по запросам горожан

«Условия должны быть созданы для наших граждан. Это должны быть современные, удобные автобусы. К сожалению, сейчас ни один автобус, если я не ошибаюсь, не оборудован кондиционером. Поэтому требования будут жёсткими: кондиционеры, внедрение элементов искусственного интеллекта, информационные экраны и другие современные решения», — сказал он.

Глава города добавил, что конкурсные условия будут открытыми и прозрачными, а победителем станет тот перевозчик, который сможет обеспечить наилучшие условия и качество обслуживания пассажиров.

«Все эти требования будут учитываться. Кто сможет поставить такие автобусы, тот в итоге и выиграет. Закрываться здесь не нужно — конкурс будет открытым», — подчеркнул Жундубаев.

Названа официальная численность населения РК В Бюро национальной статистики 2 февраля 2026 года опубликовали обновлённые данные о численности населения Казахстана....

Погода в Костанайской области: снег, туман и морозы В Костанайской области прогнозируется неустойчивая зимняя погода. На западе и севере региона ожидается небольшой снег,...

Ограбление таксиста и серия угонов: приговор суда в Костанайской области Суд района Беимбета Майлина Костанайской области вынес приговор по уголовному делу об угоне автомобилей и...