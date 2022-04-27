Конфликт в Украине вызовет крупнейший товарный шок за последние 50 лет — Всемирный банк

В новом прогнозе Всемирного банка говорится, что перебои, вызванные конфликтом в Украине, приведут к значительному росту цен на самые разные товары — от природного газа до пшеницы, и могут вызвать «крупнейший товарный шок» с 1970-х годов, передает Tengrinews.kz.

Согласно докладу Всемирного банка «Перспективы развития товарных рынков», рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года.

«В целом это самый большой товарный шок, который мы пережили с 1970-х годов. Как и тогда, кризис усугубляется резким ростом ограничений в торговле продовольствием, топливом и удобрениями. Директивные органы должны использовать любую возможность для повышения экономического роста внутри страны и избегать действий, которые принесут вред мировой экономике», — сказал вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл.

По данным Всемирного банка, цены на энергоносители вырастут более чем на 50 процентов, что приведет к росту счетов для домохозяйств и предприятий. Уточняется, что больше всего вырастут цены на природный газ в Европе, стоимость которого увеличится более чем в два раза. По прогнозам, рост цен на энергоносители ослабнет в 2023 и 2024 годах, однако даже тогда они останутся на 15 процентов выше, чем в прошлом году.

«Рост цен начинает иметь очень большие экономические и гуманитарные последствия. Мы, в частности, беспокоимся о беднейших домохозяйствах, поскольку они тратят большую часть дохода на продукты питания и энергию, поэтому они особенно уязвимы к этому росту цен», — сказал соавтор доклада и старший экономист Всемирного банка Питер Нагл.

Ожидается, что в 2022 году цена на нефть марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 2013 года и более чем на 40 процентов выше, чем в 2021 году, что приведет к широкомасштабной инфляции.

«Россия производит около 11 процентов мировой нефти, занимая третье место в мире. Однако нарушения, вызванные конфликтом, окажут длительный негативный эффект, поскольку санкции означают уход иностранных компаний и сокращение доступа к технологиям», — говорится в докладе.

В прогнозе Всемирного банка по сырьевым товарам также предупреждается, что стоимость многих продуктов питания резко возрастет. Индекс цен на продовольствие ООН уже показывает, что они находятся на самом высоком уровне с момента начала учета 60 лет назад.

По прогнозам, цены на пшеницу вырастут более чем на 40 процентов, достигнув в этом году рекордного уровня в долларовом выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта пшеницы, в частности из России и Украины. Другие заметные повышения составят 33,3 процента для ячменя, 20 процентов для соевых бобов, 29,8 процента для масла и 41,8 процента для курицы.

Также прогнозируется рост цен на другие виды сырья, включая удобрения, металлы и минералы. Стоимость древесины, чая и риса — одна из немногих, где ожидается снижение.

«Пшеница — один из самых труднозамещаемых видов сельскохозяйственного экспорта. Плохие погодные условия в Северной Америке и Китае, вероятно, усугубят последствия сокращения поставок из Украины, которое будет продолжаться, поскольку конфликт нарушил весенний посевной сезон», — говорится в аналитической записке Bank of America.

В записке также говорится, что поставки зерна и масличных культур из Украины сократились более чем на 80 процентов и эти потери экспорта в течение года равны примерно 10 дням мировых поставок продовольствия.

«Мы ожидаем, что сокращение поставок зерновых культур, вызванное слабым урожаем канадской канолы, коротким урожаем в Южной Америке, а теперь и перебоями в Черноморском регионе, будет способствовать сохранению напряженности на мировых зерновых рынках в течение следующих нескольких лет», — заявил генеральный директор одного из четырех крупнейших мировых трейдеров продовольственных товаров Archer Daniels Midland Хуан Лучиано.

Ранее в ООН спрогнозировали глобальную продовольственную катастрофу из-за конфликта в Украине. В связи с этим Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что странам мира не стоит вводить без веских оснований экспортные ограничения, касающиеся продовольствия.