Костанаец подал жалобу на перевозчиков Костаная

Никита Журавлёв — 19-летний активист из Костаная. Парень начал рассказывать в своих аккаунтах соцсетей о проблемах, с которыми приходиться сталкиваться ему и многим другим, передвигаясь по городу в инвалидной коляске.

Вопросы, которые он поднимает, уже обсуждали на совещании в акимате Костанае. Один из них — перевозка пассажиров. Некоторые водители автобусов, где имеется специальный пандус, отказывались его опускать. Одни говорили «нет времени опускать пандус», другие, что, мол, замёрз. В общем придумывают отговорки. Парня оставляли на улице. Вроде бы и встреча была с акимом и перевозчиками. Однако, ситуация сильно не изменилась. Парню приходиться сталкиваться с этой же проблемой снова. Никита решил написать официальную жалобу на перевозчиков в отдел ЖКХ Костаная.

Никита опубликовал новое видео.

«Попробовал решить проблему недоступности пандусов в автобусах другим путём — написал официальную жалобу на перевозчиков в отделе ЖКХ! Те кто за мной следит, знают, что я неоднократно сталкиваюсь с тем, что часть водителей новых автобусов не опускают пандус, для въезда моей коляски. По всей видимости, мои блоги не могут повлиять на эту ситуацию, возможно бюрократическим путём что-то можно изменить, в общем поживём-увидим», — говорит Никита Журавлёв.

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