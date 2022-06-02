USD 424.62
EUR 455.41
RUB 6.94
kk ru en
  1. Home
  2. Общество
  3. Костанаец пропал после того, как его сняли с поезда

Костанаец пропал после того, как его сняли с поезда

azh.kz

Vinkmag ad

Информацию о розыске распространили волонтёры поисково-спасательных отрядов «Дос» и «10 регион». 

Мужчина пропал еще 26 апреля. Ехал на поезде из Алматы в Костанай. С поезда сняли в городе Нур-Султан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Готов ли Токаев через референдум обнулить президентский срок