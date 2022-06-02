Костанаец пропал после того, как его сняли с поезда

Информацию о розыске распространили волонтёры поисково-спасательных отрядов «Дос» и «10 регион».

Мужчина пропал еще 26 апреля. Ехал на поезде из Алматы в Костанай. С поезда сняли в городе Нур-Султан.

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