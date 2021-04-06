Костанай топит. От горожан поступают многочисленные жалобы

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. На многочисленные жалобы по поводу подтопления улиц и дворов жилых домов разных районов города ответили чиновники на прошедшем брифинге. По их мнению, в сложившейся ситуации виновны представители ПКСК, которые во время не вывезли снег с территорий, за которые несут ответственность, передает alau.kz

Сильного потепления еще не было, а дворы многих частных домов, многоэтажек, улиц и дачных обществ уже превратились в водоемы, и как следствие неопреодолимую полосу препятствий. Костанайцы со вчерашнего дня присылают в редакцию видео затепленных улиц и дворов.

Накануне в Костанае состоялся брифинг по поводу паводковой ситуации в областном центре. «Мне бы хотелось сегодня ответить на вопросы и доложить информацию по всем публикациям, которые сейчас есть в соц.сетях то, что происходят у нас во дворах многоэтажных жилых домов. Все мы понимаем что, кто как очистил свои дворы ,сегодня мы ту ситуацию и имеем. На сегодняшний день силами ПКСК это все должно быть вывезено. У нас есть меморандум, у нас есть обязательства ПКСК», — говорит руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Олжас Умурзаков.

Дали на брифинге и пояснение по новостройкам. По словам Тамары Данильчук, в микрорайоне «Аэропорт» проект по ливневой канализации сейчас в стадии сдачи, там проводятся пуско-наладочные работы.

«Что касается микрорайона «Юбилейный». По микрорайону «Юбилейный»сложность заключается в том, что ведется строительство сразу, жилых домов, инженерных коммуникаций, благоустройств. Реализуется одновременно много проектов. Одновременно все дома не сдаются, сдаются постепенно, по мере выделения средств из бюджета и по мере возможностей застройки частными компаниями», — подчеркивает заместитель руководителя отдела строительства акимата Костаная Тамара Данильчук.

Соответственно, и инженерные коммуникации будут проведены по мере выполнения работ. И если в этой ситуации вопрос будет решен с окончанием строительства, то с участком дороги в районе ПЧСТР вопрос будет открытым. Подтопленный переезд под мостом для движения транспорта попросту закрыли.

«Нам некуда отвести воду. Там промышленная зона, если начинаем качать воду, начинает топить частные территории промышленные зоны. Соответственно, на сегодняшний день принято решение движение там остановить. Ставим там машины, откачиваем до того уровня ,чтобы не подтопить ближайшие промышленные», — объясняет руководитель отдела ЖКХ Наурызбай Мусин.

Уточнил Наурызбай Мусин и срок, на время которого движение закрыто — это две недели. Тем временем, наступления активной фазы паводка ожидают в эти выходные, после потепления специалисты прогнозируют приход воды с полей.

«С полей мы воду еще ждем. На выходные у нас плюс 15 градусов. Мы хотим сразу же разъяснить, что весь город от снега очистить у нас ни средств, ни времени не хватит. В первую очередь это касается гидротехнических сооружений, обводных каналов и улиц, микрорайонов, которые попадают под противопаводковые мероприятия. Они на сегодняшний день очищены и готовы к паводковым мероприятиям», — сообщил Мусин.

Также Наурызбай Мусин пояснил, что в компетенцию отдела ЖКХ входит очистка водопропускных труб, уборка снега с проезжей части и улиц. Выезжают и по заявкам, поступающим в IKomek. Помощь оказывается пенсионерам и инвалидам. Хотя это не относится к вопросам, которыми занимается ЖКХ, людям стараются помочь и проблемы решить.

Напомним, в Костанае и области ожидается интенсивное таяние снега.

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