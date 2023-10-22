Костанайца, проникшего в квартиру, где убили женщин, наградили

По результатам рассмотрения уголовного дела по факту убийства двух лиц, имевшем место в городе Костанае в октябре прошлого года, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области было вынесено частное постановление. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Указанным частным постановлением до сведения начальника департамента полиции Костанайской области была доведена информация о мужестве и героизме, проявленном жителем областного центра Жумагалиулы Ануарханом.

Так, в ходе судебного разбирательства судом было установлено, что Ануархан, рискуя жизнью и здоровьем, забрался на балкон, расположенный на третьем этаже многоквартирного дома, откуда проник в квартиру, где было совершено убийство двух женщин, и принял меры к задержанию преступника, которого после передал сотрудникам полиции.

Своими мужественными действиями Ануархан способствовал своевременному раскрытию особо тяжкого преступления и задержанию лица его совершившего по «горячим следам».

На днях в суд поступил ответ на частное постановление, из которого следует, что приказом начальника департамента полиции Костанайской области от 10 октября 2023 года Жумагалиулы Ануарханна благодарственным письмом и ценным подарком – наручными часами с логотипом Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

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