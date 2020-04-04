Костанайцев спасли. Самолёт из Индии приземлился в Таразе

В Таразе на карантин поместили 91 казахстанца, прибывших из Индии. Среди них есть жителя Костаная, о которых мы писали ранее. Людям удалось выбраться из Индии.

Эту историю рассказывали урналист alau.kz, республиканские интернет-издания и телеканалы. Андрей Ерохин вместе со своей подругой, которые оказались запертыми в Индии, благодарят за их спасение.

«Хочу поблагодарить нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича, Правительство РК, посла РК в Индии Ерлана Алтынбаевича, консула Улыбека Тулекина и компанию «Скат» за организацию рейса по вывозу граждан Казахстана из Индии. Как я говорил ранее, из-за закрытия воздушного пространства между странами, а так же введением блокировки в Индии на 21 дней. Многие Казахстанцы оказались запертыми в стране, жили на грани голода из-за повсеместного закрытия магазинов», — рассказывает Андрей.

Благодаря совместным усилиям группе людей удалось договориться о возврате граждан Казахстана из Индии. Спецрейс состоялся 3 апреля.

«Мы прибыли в Тараз где-то в 22:30. Люди в белых защитных костюмах измерили нам температуру и дали указания, что нам нужно будет делать. Далее начали выводить пассажиров и рассаживать по автобусам. Всех пассажиров, включая пилотов и бортпроводников отправили на карантин. Нас отвезли в санаторий за городом. Взяли анализы крови и мазки. Заселили в очень комфортные и современные палаты с мягкой постелью, холодильником, телевизором. По запросу врачи приносят бутилированную воду и чай. Несколько раз в день проходит уборка. Так же измеряют температуру, и опрашивают пациентов.

Здесь, в санатории, очень хорошее отношение к людям. Весь персонал внимательно относится к просьбам пациентов. К примеру, делали обход и спрашивали кому блюда с мясом, а кому нет? По сравнению с Индией, где мы ходили, добывали хоть какую-ту еду, здесь кормят отлично, спасибо поварам. К тому же еду приносят в палату. С утра легкие завтраки, в обед первое, второе, салат. Вечером ланч. После двух недель в изоляции и голодовки в Индии, здесь прям рай», — отмечает костанаец Андрей Ерохин.

Напомним, казахстанцы оказались запертыми в Индии из-за коронавируса. Рейсы, на которые у них были билеты, отменили. Люди были награни отчаяния.

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