Глава города подчеркнул, что в первую очередь при разработке нового Генерального плана Костаная будет учитываться мнение коммунальных служб, поскольку без нужных мощностей и коммуникаций строительство и планирование новых объектов просто невозможно.
Более того, костанайцы должны знать, что разрабатывается новый документ.
«Когда появится подрядчик, нужно информировать население о том, что разрабатывается генеральный план и предложения принимать надо. Особенно от бизнеса. У нас бизнес, стоит который на территории, в городе, за, на окраинах города и так далее, есть производственные базы — они хотят расширяться и так далее, с учетом этого они должны давать свои пожелания. Застройщики тоже должны подавать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
