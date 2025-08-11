USD 542.29 EUR 629.54 RUB 6.77

Костанайцы должны знать, что разрабатывается новый генплан — Марат Жундубаев

— 11.08.2025 16:20
Изображение для новости: Костанайцы должны знать, что разрабатывается новый генплан — Марат Жундубаев

Фото alau.kz

Глава города подчеркнул, что в первую очередь при разработке нового Генерального плана Костаная  будет учитываться мнение коммунальных служб, поскольку без нужных мощностей и коммуникаций строительство и планирование новых объектов просто невозможно.

Более того, костанайцы должны знать, что разрабатывается новый документ.

«Когда появится подрядчик, нужно информировать население о том, что разрабатывается генеральный план и предложения принимать надо. Особенно от бизнеса. У нас бизнес, стоит который на территории, в городе, за, на окраинах города и так далее, есть производственные базы — они хотят расширяться и так далее, с учетом этого они должны давать свои пожелания. Застройщики тоже должны подавать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Глава города подчеркнул, что в первую очередь будет учитываться мнение коммунальных служб, поскольку без нужных мощностей и коммуникаций строительство и планирование новых объектов просто невозможно.



