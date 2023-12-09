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Костанайцы мёрзнут. На улице -30 градусов, а тёплые остановки так и не работают

Фотография для новости Костанайцы мёрзнут. На улице -30 градусов, а тёплые остановки так и не работают

Фото читателя alau.kz

#вашиновости «На улице мороз, а в Костанае тёплые остановки закрыты!. Что за безобразие, кто за это всё отвечает?! Зачем тогда их устанавливали. И это не одна закрытая остановка, которую я сегодня обнаружила. Поставили стремянки, типа ведутся работы, но вопрос: зачем тогда их ставить?! Если вы не можете открыть их в срок, уже 9 декабря… И кстати хочу заметить, нет ни одного рабочего на остановке, который бы производил эти самые ремонтные работы», — написала жительница Костаная.

Напомним, в отделе ЖКХ прокомментировали с неработающими теплыми остановками. Подробности в этом материале

Теплые остановки в Костанае могут так и не заработать до конца года

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