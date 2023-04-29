Костанайцы собирают подписи против сноса своих домов и готовы идти в суд

Уже в мае в областном центре утвердят три новых плана детальной планировки микрорайонов.

Люди наняли юристов и готовы бороться с планами властей в суде. Они считают, что не смогут приобрести аналогичное жилье в другом районе. Корреспондент Atameken Business посмотрела, какие дома собираются сносить и узнала, можно ли этого избежать.

Байболсын Сатаев – один из тех, кто против строительства многоэтажек на месте частного сектора. В этот двухэтажный дом он вложил миллионы тенге и прекрасно понимает, что по рыночной стоимости элитное жилье у него никто не выкупит. В аналогичной ситуации – десятки человек. Жительница Костаная Гульнар Кальмагамбетова может потерять не только дом, но и бизнес – продуктовый магазин.

Читайте также: 70 процентов «ЗА». Проект нового микрорайона будет отправлен на подпись акиму области без дополнительных мер

«Нормальный человек не уйдет отсюда, только если выкорчевывать и выкидывать так за борт жизни. Мы все окажемся за бортом жизни! Просто посмотрите, куда мы пойдем, где мы будем жить?», — говорит Гульнар Кальмагамбетова.

В этом году власти решили, что Костанаю пора придать современный вид и потому определили как минимум три микрорайона, частные дома в которых пойдут под снос. Аргументировали тем, что жилье ветхое и портит вид города. Но люди считают, что это не так.

«Люди год назад построили дом новый. Почему в 20 году людям дали разрешение на стройку? Вопрос. Коттеджи огромные строили, бизнес у людей. Оставят нас в покое пусть просто, оставят!»,- сказала жительница Костаная Елена Трегуб.

Чтобы оставили в покое, несогласные со сносом наняли юристов и собирают подписи против. Говорят, что только в одном микрорайоне из 70 домов владельцы 60-ти уже подписались под документом.

«Я полагаю, что есть нарушения, мы о них говорили как на слушаниях, так и в обращениях люди указывали о нарушениях этих. Но пока они остались без ответа. Архитектура просто ограничилась формальным ответом о том, что планам по разработке и строительству ПДП быть», — сказал юрист Жаслан Байбазаров.

В управлении строительства же считают, что все необходимые процедуры для того, чтобы ПДП новых микрорайонов утвердили, соблюдены. Мол, частный сектор еще в 2020 году при утверждении генплана рассматривался как перспективный район для многоэтажной застройки. А несогласных с этим пообещали не трогать.

«Реализация данного ПДП никак не ущемляет конституционные права жителей. То есть если для строительства многоэтажного жилья частными застройщиками в случае несогласия продажи жителями своего имущества, они имеют право оставаться проживать в данном имуществе», — сказала заместитель руководителя управления строительства Костанайской области Динара Ихласова.

Принудительное изъятие жилья возможно только для госнужд. Но и тогда жителям пообещали, что будут выкупать дома по рыночной стоимости. Правда, люди уверены, что спокойно жить им никто не даст. После утверждения ПДП они намерены подать в суд.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.