Костанайская область в числе лидеров по количеству аварий — ДП

Костанайская область в числе лидеров по количеству дорожно-транспортных происшествий. Статистика шокирует. За год число аварий в регионе возросло на 150,6%, а травмированных – на 132,5%. С начала года на дорогах уже погибло 40 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Если на загородных трассах чаще всего ДТП происходят из-за беспечности и самоуверенности водителей, которые совершают обгоны не убедившись в безопасности, то в городе одной из причин является неправильная организация дорожного движения. Для регулирования дорожного движения мы вынуждены отвлекать патрульные наряды, чтобы обеспечить пропускной режим», – рассказал Алексей Милюк. Читайте также: Под контроль с воздуха взяты трассы в Костанайской области. Кто уже попался?

В областном ведомстве предоставили данные в сравнении. По данным пресс-службы ДП Костанайской области, среди областей схожих по численности населения за 8 месяцев зарегистрировано 880 ДТП, в которых 40 человек погибло, 866 ранены.

«К примеру, в СКО- 297 ДТП, 23 погибло, 405 раненых, в Акмолинской- 469 ДТП, 65 погибших, 660 ранены. В других областях количество ДТП меньше, но тяжесть последствий хуже. В Актюбинской области — 570 аварий, 106 человек погибло , 821 ранены», — заключили в областном ведомстве.

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