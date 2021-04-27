Костанайская теплокомпания сообщает об окончании отопительного сезона

ГКП «КТЭК» сообщает об окончании отопительного сезона 2020-2021, передает пресс-служба предприятия.

«Сегодня в течение дня ПКСК будут отключать жилые дома от городской системы теплоснабжения»,- сообщает пресс-служба КТЭК.

Социальные объекты будут отключены по заявкам потребителей.

Напомним, в Костанае с 1 мая будут действовать новые тарифы на горячее водоснабжение и отопление.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.