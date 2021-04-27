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Костанайская теплокомпания сообщает об окончании отопительного сезона

otr-online.ru

ГКП «КТЭК» сообщает об окончании отопительного сезона 2020-2021, передает пресс-служба предприятия. 

«Сегодня в течение дня ПКСК будут отключать жилые дома от городской системы теплоснабжения»,- сообщает пресс-служба КТЭК.

Социальные объекты будут отключены по заявкам потребителей.

Напомним, в Костанае с 1 мая будут действовать новые тарифы на горячее водоснабжение и отопление.

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