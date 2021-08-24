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Костанайские полицейские прокомментировали происшествие с гибелью собаки

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По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое костанайцев 35- летний и 63 летний мужчины и 35 летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Напомним, костанайцы сообщили о происшествии в одном из дворов Костаная. Неизвестные забили молотком собаку. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

По данному факту управлением полиции города Костаная начато досудебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными».

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