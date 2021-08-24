Костанайские полицейские прокомментировали происшествие с гибелью собаки

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое костанайцев 35- летний и 63 летний мужчины и 35 летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Напомним, костанайцы сообщили о происшествии в одном из дворов Костаная. Неизвестные забили молотком собаку.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
По данному факту управлением полиции города Костаная начато досудебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными».
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