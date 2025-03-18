В Костанае сотрудники полиции установили двух несовершеннолетних, которые стали участниками мошеннической схемы, обманувшей местную жительницу на значительную сумму.

Все началось с телефонного звонка , когда женщине сообщили, что ее сноха сбила пешехода. И для решения возникших проблем злоумышленники потребовали 7 миллионов тенге. Однако у потерпевшей в наличии было лишь 2 тысячи долларов.

Поддавшись на угрозы, женщина передала деньги одному из дропперов. После разговора с родственницей она выяснила, что никакого ДТП не было.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили двух 17-летних дропперов. Они успели обменять валюту и перевести средства на другие счета.

В ходе разбирательств было установлено, что в тот же день по аналогичной схеме они получили и перевели еще 1 миллион тенге, однако потерпевшая сторона пока не установлена. По этому поводу в ведомстве призвали обратиться по номеру 102.

Уже установлено, что дропперам предложили работу через телеграм-канал.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, а также проверяется причастность дроперов к совершению аналогичных преступлений.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщают, что такие схемы в последнее время участились и напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

Если вам поступают сомнительные звонки, немедленно прекратите разговор, перезвоните близким и не сообщайте коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

В случае подозрительных ситуаций обращайтесь в полицию по номеру 102.

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