Костанайские производители яиц просят пересмотреть политику ценообразования социально-значимой продукции

По словам предпринимателей, из-за необоснованно установленных цен нарушаются сбытовые цепочки, производство и торговля работают в ущерб себе. Проблему озвучили на встрече с Председателем Президиума НПП РК «Атамекен» Тимуром Кулибаевым, сообщает пресс-служба палаты Костанайской области.

Ежегодная традиционная встреча главы Нацпалаты с бизнесом прошла в онлайн-формате. На ней обсудили тенденции развития предпринимательства в регионе, последствия пандемии и наболевшие отраслевые вопросы.

«В текущем году численность субъектов малого и среднего бизнеса в Костанайской области увеличилась на 5,7% или на 2 900. Увеличился выпуск продукции МСБ на 19,2%, численность занятых – на 2,9%. Вместе с тем, за отчетный период на 58% снизился объем пассажирооборота, что, безусловно, повлияло и на общее снижение по транспортной отрасли на 22,1%. Пострадала и сфера общепита – объемы сократились на 10, 3 %. Это в первую очередь связано с карантинными мерами, в частности с запретом на международные и внутренние перевозки пассажиров, а также ограничением по времени работы и наполняемости объектов общепита», – выступил директор Палаты предпринимателей Костанайской области ДаниярКузенбаев. Читайте также: Яйца стремительно растут

Агропромышленный комплекс не входит в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Однако системные проблемы у аграриев есть, и достаточно серьезные.

«В Правилах субсидирования указаны разные подходы к приему заявок от товаропроизводителей. Так, при субсидировании растениеводства посредством платформы Qoldau.kz в случае завершения бюджетных средств система автоматически прекращает прием заявок от товаропроизводителей. Заявки в инвестиционном субсидировании при завершении средств направляются в Реестр мониторинга. После выделения дополнительных объемов субсидий, товаропроизводители вынуждены заново подавать заявки. Между тем, при субсидировании отрасли животноводства в такой ситуации заявки товаропроизводителей поступают в резерв. При выделении дополнительных средств, имеется возможность их выплаты», — сообщил член Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, директор ТОО «Азат и Д» Марат Ахметов.

Аграрии считают, что необходимо выработать единый подход, предусмотрев прием заявок от товаропроизводителей вне зависимости от свободного остатка бюджетных средств. Если финансирование на текущий год закончилось, они предлагают выплачивать субсидии подавшим заявки предпринимателям за счет средств следующего года.

Представители легкой промышленности попросили помочь им в конкурентной борьбе на рынке школьной формы. На сегодняшний день он оценивается приблизительно в 50 млрд тенге, так как в Казахстане одномоментно учатся порядка 3, 5 млн школьников. По словам заместителя председателя Правления ПК «Большевичка» Арсена Жетписпаева, казахстанские производители покрывают не более 10 % объема рынка школьной формы. Все остальное – импорт с ближнего и дальнего зарубежья.

«Введение государственного регулирования реализации школьной формы за сравнительно короткий период позволит значительно увеличить рост производства школьной формы в РК и вытеснить импортные изделия, которые в текущих условиях фактически получают преимущество при перемещении внутри ЕАЭС. Тогда как ввоз для целей производства качественных материалов и комплектующих в РК из третьих стран сопровождается значительными издержками по уплате таможенных пошлин и налогов. При комплексном подходе это будет способствовать выводу из стагнации отечественного легпрома, что, безусловно, окажет мультипликативный эффект на экономике РК и увеличит занятость населения», – пояснил Арсен Жетписпаев.

Член Регионального совета Костанайской области предложил выдавать лицензии всем продавцам и производителям школьной формы с последующим обязательством локализации производства на территории РК в течении 5 лет. Таким образом, через 5 лет продажей будут заниматься только отечественные производители.

Представители яичной отрасли, напротив, просят ослабить государственный контроль. По мнению генерального директора ТОО «Жас-Канат 2006» КайратаМаишева, установление предельных цен на социально значимые товары происходит без учета себестоимости выпускаемой продукции и рентабельности бизнеса.

«Кроме того, утвержденный Перечень социально значимых продовольственных товаров предусматривает неравный подход по отдельным видам продукции. Некоторые производители могут самостоятельно регулировать ценообразование на «топовые» виды продукции и за счет них перекрывать убытки по товарам, находящимся в перечне социально значимых. Однако производители яйца лишены такой возможности, поскольку в продовольственной корзине указано яйцо категории С1. По мнению законодателя, яйца категории С2 не хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны. Вместе с тем, производство казахстанского яйца полностью покрывает внутреннее потребление населения, в том числе производимого всеми фабриками яйца категории С2 для социально уязвимых слоев населения, которых, по статистическим данным, в республике не более 5%», – выступил КайратМаишев.

Руководитель птицефабрики предложил пересмотреть политику ценообразования с учетом рентабельности бизнеса и рассмотреть возможность замены яйца категории С1 на яйцо категории С2. Это даст возможность производителям формировать безубыточную ценовую политику на другие категории выпускаемой продукции.

«Проблема принимает системный характер. Буквально на днях коллеги из Акмолинской области столкнулись с такой же ситуацией. Сейчас этой проблемой занимается Агентство по защите и развитию конкуренции. Нами предложения также будут внесены. Вопрос, касающийся разницы в подходах приема заявок на субсидирование, с учетом ваших сегодняшних предложений также вынесем на рассмотрение в МСХ», – пообещал первый заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.

Предложение лицензирования производства и продажи школьной формы обсудят с Министерством индустрии. Как отметил заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» АрманМамбетаев, необходимо просчитать, смогут ли казахстанские производители полностью покрыть потребности рынка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.