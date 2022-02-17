Костанайские спасатели доставили продукты жителям заметённого села в Костанайской области

Из-за неблагоприятных погодных условий, обильных осадков и низовой метели, дорогу к селу Тургумбаева в Аулиекольском районе замело снегом.
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Сельчанам, оказавшимся в снежном плену, сотрудники ДЧС доставили продукты питания на высокопроходимой технике «СКБ-600», т. к. все остальные виды транспорта не могли проехать по глубокому рыхлому снегу.
Вместе с сотрудниками оперативного спасательного отряда к селу отправились начальник ДЧС Костанайской области полковник и аким Аулиекольского района.
По информации пресс-службы ДЧС области, ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры для восстановления доступа к заметенному снегом селу. Работает снегоочистительная техника.
Нуждающихся в медицинской помощи жителей села нет.
Вместе с тем, для выполнения комплексных мер по обеспечению безопасного прохождения весеннего периода спасатели приступили к осмотру паводкоопасных участков на территории Аулиекольского района.
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