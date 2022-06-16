Костанайский ледовый дворец станет дворцом единоборств

Государственно-частное партнерство в сфере строительства спортивных сооружений помогает активному развитию массового спорта.

На сегодняшний день портфель действующих проектов ГЧП Костанайской области состоит из 31 договора в сферах образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ, жилищного строительства. Об этом рассказала руководитель Управления экономики и бюджетного планирования области Гульбарам Мусагазина.

При этом из общего числа заключенных договоров по 22 проектам отсутствуют государственные обязательства, передает tengrinews.kz

«Недавно в Костанае был сдан в эксплуатацию Ледовый дворец. Компания, построившая его, имеет большой опыт по возведению ледовых арен в Европе, — отмечает руководитель Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Кайыржан Есимтаев. — Следует отметить, что данным инвестором построен и эксплуатируется аналогичный проект в Актобе, ведется строительство Ледовых дворцов в городах Уральск и Актау. Все объекты имеют одинаковые размеры ледовой арены и соответствуют международным требованиям».

При строительстве Ледового дворца использовались новые строительные материалы и современное оборудование согласно проекту, что подтверждается авторским и техническим надзором.

В новом Ледовом дворце уже занимаются 14 групп по хоккею с шайбой и фигурному катанию. На сегодня продолжается благоустройство территории Ледового дворца, которое завершится в ближайшие 2-3 месяца. После чего объект будет функционировать на полную мощность и увеличится количество групп по зимним видам спорта.

При этом, как известно, старый Ледовый дворец, как видно на фото, не функционирует в теплое время года по причине изношенности здания и оборудования, в связи с чем учебно-тренировочные сборы в это время проводились за пределами области или дети тренировались на улице без соответствующих условий.

В дальнейшем здание старого Ледового дворца, как и планировалось ранее, будет перепрофилировано в «Спортивный дворец единоборств». Работы по перепрофилированию были отложены до момента начала полноценной работы нового Ледового дворца.

Следует отметить, что сроки завершения строительства Ледового дворца были перенесены инвестором на более поздний срок в связи с пандемией. У частного партнера были проблемы с изготовлением и доставкой ледового оборудования из Европы, рассказал отмечает руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Кайыржан Есимтаев.

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