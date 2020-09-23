Кража крупной суммы денег в квартире Костаная — комментарий полиции

Полиция проводит досудебное расследование по факту квартирной кражи, сообщает alau.kz

«Касательно квартирной кражи из дома 93 по улице Джамбула города Костаная сообщаем, со слов потерпевшего следует, что неизвестные лица похитили из его квартиры крупную сумму денег. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, подозреваемых в квартирной краже зафиксировала камера видеонаблюдения.

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