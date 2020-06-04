Кража крышек колодцев. В Костанае просят сообщать об открытых люках

Несмотря на неоднократные обращения ГКП «Костанай-Су» в правоохранительные органы города с заявлениями, крышки от колодцев продолжают воровать. За пять месяцев 2020 года уже выявлено 12 фактов хищения. Информация об этом появилась на официальной странице Костанай-Су в инстаграм.

В связи с наступлением летних каникул отсутствие крышки на колодце большую угрозу предоставляют жизни и здоровью детей. Между тем, помимо материального ущерба,предприятие несет репутационные и имиджевые потери. Но для предприятия самое главное является безопасность каждого жителя.

«В наших совместных силах защитить себя и близких. Большую часть информации по открытым колодцам «Костанай-Су» выявляет через СМИ или социальные сети. И только после выявления нами таких публикации, бригада выезжает на адрес для закрытия колодца. Таким образом, теряется время, за которое может произойти несчастный случай. Во избежание несчастных случаев просим горожан в случае обнаружения открытого колодца — сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 22 25 00, 22 88 47, WhatsApp 8-705-661-71-81», — говорится в сообщении.

Напомним, в Костанае мальчик провалился в открытый колодец. Костанай-Су и КТЭК на люках начали устанавливать металлические решетки.

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