Кража в костанайском магазине — комментарии полиции

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий, направленный на раскрытие преступления, сообщает alau.kz

Как сообщила пресс-служба департамента полиции в ответе на наш запрос,по факту обращения 7 марта в Управление полиции Костаная 59-летней женщины проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 188 Уголовного кодекса. В заявлении женщина просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое похитило из оставленной без присмотра сумочки, кошелек, где находились денежные средства, банковские карточки и удостоверение личности.

Напомним, женщину с инвалидностью обокрали в костанайском магазине. Из сумки украли кошелек с деньгами, банковскими карточками и удостоверениями личности.

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