Минтруда подготовило пакет поправок в Социальный кодекс, который ужесточит правила начисления пенсий и пособий. Об этом сообщает kz.kursiv.media
Один из ключевых пунктов – приостановка выплат для тех, кто не имеет постоянной прописки по месту жительства в Казахстане. Таких в стране насчитывается более 100 тыс. человек.
Поправки также затрагивают систему адресной социальной помощи: при ее назначении будут учитывать не только доходы семьи, но и расходы, наличие кредитов, депозитов и имущества. Минтруда подчеркивает, что новые меры направлены на адресность выплат и сокращение необоснованных расходов бюджета.
Параллельно ведомство планирует ограничить максимальные декретные выплаты (7 МЗП вне зависимости от количества работодателей) и усилить контроль за начислением пособий по безработице. Все это должно продлить финансовую устойчивость системы соцстрахования как минимум до 2032 года.
Законопроект планируют принять в декабре 2025 года.
