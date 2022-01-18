Крещенский сочельник: что можно и нельзя делать 18 января

18 января заканчиваются Святки — дни, когда шло празднование Рождества — начиная с 7 января по новому стилю. И вот — Крещенский сочельник или, если говорить на церковном языке – Навечерие (канун) Богоявления и Крещения Господня. Еще один сочельник (их всего два в году) был совсем недавно, перед Рождеством Христовым. Правда, сочельник, хоть и называется праздником, лишен всех его привычных атрибутов. Например, пировать и веселиться 18 января не положено.

Что можно делать в Крещенский сочельник

Наводить порядок дома. До крещенского водосвятия заранее следовало убраться и постирать. 19 января всю доступную воду считали освященной, и использовать ее для бытовых нужд было запрещено. Поэтому в Крещенский сочельник старались успеть сделать все дела, связанные с уборкой. Другая причина — народное суеверие о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила. Поэтому в доме особенно тщательно вычищали углы, а затем окропляли их святой водой — верили, что в пыльных углах могут притаиться черти.

Соблюдать строгий пост до вечера. Подобно тому, как соблюдают пост в Рождественский сочельник, соблюдают его и в Крещенский. Верующие весь день не едят до вечерней трапезы, которая начинается с восходом первой звезды. Ужин состоит из постных блюд, главным из которых является сочиво или кутья — зерновая каша с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Согласно поверьям, количество блюд на столе непременно должно быть нечетным. На ужин собирались всей семьей, а после трапезы все ложки складывали в одну миску и накрывали куском хлеба — чтобы год был богатым на урожай.

Отправиться за водой. Освящение воды проводится в ночь с 18 на 19 января, поэтому верующие вечером в Сочельник отправляются на водоем. Набранной воде приписывают целительные свойства — ее набирают впрок и хранят весь год, используя при необходимости, например, во время болезней. Согласно поверьям, освященная на Крещение вода не портится.

Подмечать сновидения. Считается, что Крещенский сочельник — лучшее время для гаданий. Церковь к подобному относится негативно — такого рода ритуалы считаются грешным делом. Поэтому верующие люди, которые опасались в этот день гадать, присматривались к своим сновидениям — считалось, что крещенские сны способны подсказать, что ждет в будущем.

Загадывать желание. Древняя крещенская примета была связана с водой. С вечера Сочельника наполняли таз. Ровно в полночь смотрели на воду — если она колыхнулась или пошла рябью, бежали на улицу и загадывали желание, обращаясь к небу. Верили, что в крещенскую ночь небеса разверзаются и внемлют просьбам, а значит все, что загадано таким образом, обязательно сбудется.

Читайте также: Крещенские купания запретили в Казахстане

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Ссориться и злиться. Канун Крещения Господня следует провести в мире с собой и своими близкими. Не следует ругаться и сердиться, день лучше посвятить духовной и физической подготовке к празднику.

Употреблять алкоголь. Верующие люди в этот день не едят мясо, не пьют алкогольные напитки, соблюдая строгий пост.

Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

Погодные приметы

· Какая погода в Крещенский сочельник — такая и на Масленицу будет.

· Снег и метель в этот день — к обильному урожаю.

· Снег на деревьях гнет ветви — уродятся ягоды и мед.

· Бесснежный Сочельник — к небогатому урожаю.

· Сильный ветер дует с юга — летом будут частые грозы.

· Полнолуние в этот день к сильному половодью, а новолуние — к сохранению крещенской погоды в ближайший месяц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.