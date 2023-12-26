Крыши летят, стекла в авто выбивает. Буран хозяйничает в Костанае

Видео присылают нам наши читатели. Сегодня на Костанай обрушился буран.

С крыши дома по улице Аль-Фараби сорвало бикрост. Куски материала разлетелись на несколько метров и повредили автомобиль.

В машине выбило стекла.

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Кроме того, сорвало крышу в городе Тобыл по адресу Водник, 5. На месте работают ЧС и все службы города Тобыл.

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