Света белого не видно. Буран обрушился на Костанайскую область

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В Костанай, как и обещали синоптики, пришла сильная метель. Порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду, прогнозировали синоптики.
Еще рано утром в Костанае было тихо. Плюсовая температура, сильного ветра не было. Примерно в 9.30 на Костанай обрушился сильный буран.
Школьникам первой смены сократили занятия. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.
В Лиаковске ветер свалил новогоднюю ёлку.
Кадрами с трассы делятся водители. Видимость на дорогах практически нулевая.
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