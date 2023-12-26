Света белого не видно. Буран обрушился на Костанайскую область

В Костанай, как и обещали синоптики, пришла сильная метель. Порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду, прогнозировали синоптики.

Еще рано утром в Костанае было тихо. Плюсовая температура, сильного ветра не было. Примерно в 9.30 на Костанай обрушился сильный буран.

Школьникам первой смены сократили занятия. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.

В Лиаковске ветер свалил новогоднюю ёлку.

Кадрами с трассы делятся водители. Видимость на дорогах практически нулевая.

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