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Света белого не видно. Буран обрушился на Костанайскую область

alau.kz

В Костанай, как и обещали синоптики, пришла сильная метель. Порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду, прогнозировали синоптики.

Еще рано утром в Костанае было тихо. Плюсовая температура, сильного ветра не было. Примерно в 9.30 на Костанай обрушился сильный буран.

Школьникам первой смены сократили занятия. Вторую смену перевели на дистанционное обучение. 

В Лиаковске ветер свалил новогоднюю ёлку. 

Кадрами с трассы делятся водители. Видимость на дорогах практически нулевая.

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