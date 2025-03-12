Согласно поправкам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, кооперативы собственников квартир больше не будут являться самостоятельной формой управления. Об этом было сказано сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Депутаты рассмотрели законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь КСК будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов — например, уборка территории, эксплуатация лифтов.

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При этом все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию, получить новые уставы и работать строго в рамках некоммерческой организации.

Доходы таких кооперативов не могут распределяться между членами, а должны идти на хозяйственные нужды.

Жители смогут выбирать форму управления многоквартирными домами Мажилис одобрил в первом чтении депутатский проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального...