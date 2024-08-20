КТЭК обратилась к потребителям

Информацию распространила пресс-служба ГКП «КТЭК» в преддверии отопительного сезона.

В компании напомнили, что до начала отопительного сезона 2024-2025 годов осталось совсем мало времени.

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«Текущая ситуация вынуждает нас в очередной раз обратиться к потребителям с напоминанием о необходимости получения Актов (паспортов) технической готовности к началу отопительного сезона. На сегодняшний день активную подготовку к зиме подтвердили 79% объектов образования и 69% объектов медицинских учреждений. Крайне слабо меняется динамика по прочим государственным и частным организациям и жилому сектору — 10%. Напоминаем, что подача теплоносителя абонентам будет производиться исключительно при наличии актов готовности и отсутствии просроченной задолженности за предоставляемые услуги. Помните, что качественная и полноценная подготовка внутренней системы теплоснабжения позволит обеспечить бесперебойное получение коммунальных услуг в течение всего отопительного сезона», — говорится в сообщении КТЭК.