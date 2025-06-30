Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная приступаем к инвентаризации списка граждан, состоящих в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщил руководитель отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная Марат Темирбаев, действующими правилами предоставления земельных участков для ИЖС не конкретизированы способы оповещения граждан, состоящих в очереди для их явки в уполномоченный орган.

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«Таким образом, оповещение будет осуществлено через республиканские средства массовой информации и телеканалы, интернет-портал акимата города и социальные сети. Инвентаризацию планируется завершить в течение двух месяцев — до 31 августа Гражданам, ходатайства которых приняты на специальный учет, очередь под номерами с 1 по 3000 необходимо обратиться во фронт-офис, расположенный в здании отдела архитектуры и градостроительства акимата города Костаная для актуализации необходимых данных. Номер очередности граждане могут узнать из общедоступного источника сети Интернет – базы Единого государственного кадастра недвижимости. Также для уточнения номера очередности граждане могут обратиться непосредственно в отделе земельных отношений акимата города Костаная по номеру телефона 54-00-97 или ситуационный центр I-Komek по номеру телефона 109. Граждане, не прошедшие инвентаризацию, останутся в очереди с учетом продвижения тех, кто актуализирует свои данные», — предупредил Марат Темирбаев.

Кроме того, для актуализации статуса граждан, состоящих в очереди на получение земельного участка для ИЖС будут направлены соответствующие запросы в НАО «Правительство для граждан», РАГС и миграционную службу на предмет утраты гражданства, выезда из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другую страну, а также получения земельных участков от государства для ИЖС.

«Указанные категории граждан будут исключены из очереди. По итогам инвентаризации, будет сформирован пул очередников для распределения 1792 земельных участков», — отметил Марат Темирбаев.

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