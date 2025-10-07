Центром по борьбе с дезинформацией в течении последних недель в социальных сетях и мессенджерах фиксируется активное распространение утверждений о том, что физические лица якобы будут обязаны подтверждать цель приобретения иностранной валюты.
Национальный банк Республики Казахстан разъясняет:
«Описанный порядок касается исключительно юридических лиц-резидентов, совершающих валютные операции в рамках внешнеэкономических обязательств. Физические лица могут свободно покупать иностранную валюту без подтверждения цели и без обязательства по обратной продаже. Изменения, предусмотренные новым законом, направлены на повышение прозрачности рынка, защиту его участников и отражают текущие реалии финансового сектора. Они не ограничивают права граждан».
Порядок установлен Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан. Он направлен на предотвращение спекулятивных операций, снижающих стабильность валютного рынка и способствующих долларизации экономики.
